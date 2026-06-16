Воронежских школьников эвакуировали во время сдачи ОГЭ из-за угрозы атаки дронов. Они просидели в укрытиях два часа, экзамен перенесли

В Воронеже 16 июня девятиклассники не смогли сдать Основной государственный экзамен (ОГЭ) из-за угрозы удара беспилотников. Во всех 54 пунктах сдачи экзаменов, организованных в городе, была объявлена эвакуация.

Школьники провели в укрытиях более двух часов, до 12:00. После чего министерство образования Воронежской области приняло решение перенести сдачу ОГЭ на резервные даты.

«Проведение экзамена в этот день признано нецелесообразным. Данная мера необходима для защиты психологического состояния детей и обеспечения равных условий для всех участников», — объявила пресс-служба правительства региона.

В Нововоронеже, пишет «Интерфакс», экзамен прерывали, а затем попытались возобновить. Но после нового предупреждения о беспилотной опасности от проведения ОГЭ в этот день решили отказаться.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 16 июня объявил, что над регионом за прошедшую ночь были сбиты 19 беспилотников. Еще шесть дронов, по его данным, были сбиты в первой половине дня.

Другие удары дронов по территории России

Война 1574-й день. Украинские дроны вновь атакуют Москву. В Капотне загорелся Московский НПЗ

Другие удары дронов по территории России

Война 1574-й день. Украинские дроны вновь атакуют Москву. В Капотне загорелся Московский НПЗ