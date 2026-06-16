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В Хмельницкой области упал украинский бомбардировщик Су-24. Пилот и штурман погибли

Источник: Воздушные силы ВСУ

В Хмельницкой области вечером 16 июня разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М Военно-воздушных сил Украины, сообщило командование.

Пилот и штурман — военнослужащие из 7-й бригады тактической авиации — погибли.

Разбившийся самолет выполнял задание. Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются.

По предварительной информации командования, среди мирного населения пострадавших нет.

Су-24 — советский тактический фронтовой бомбардировщик, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов.

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