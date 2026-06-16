Россия придерживается обязательства по о защите культурных ценностей и не наносит удары по гражданской инфраструктуре. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ЮНЕСКО, комментируя удар по Киево-Печерской лавре.

Постпредство опубликовало в своем телеграм-канале заявление Минобороны РФ, в котором говорится, что в ночь на 15 июня российские войска нанесли удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепре.

«По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса „Патриот“. Российская сторона строго придерживается своих обязательств по Гаагской конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», — говорится в сообщении представительства.

Россия в ночь на 15 июня нанесла массированный удар по Киеву. В результате атаки загорелся Успенский собор Киево-Печерской лавры — памятника истории и архитектуры из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из лавры начали выносить иконы и реликвии, чтобы спасти их от огня. По словам гендиректора лавры Максима Остапенко, со стороны России было два прицельных удара беспилотниками по лавре. В ЮНЕСКО заявили, что, по имеющимся данным, удар причинил значительный ущерб внешней и внутренней части Успенского собора.

В Минобороны России заявили, что комплекс зданий лавры был поражен ракетой американского комплекса ПВО Patriot.

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