Патрушев (раньше возглавлял ФСБ) обвинил в гибели заложников «Норд-Оста» «растерявшихся» спасателей МЧС (его тогда возглавлял Шойгу)

Бывший глава ФСБ, действующий помощник президента РФ Николай Патрушев возложил на спасателей ответственность за гибель заложников во время на Дубровке в 2002 году.

«Подчеркну, подразделения ФСБ отработали профессионально. А вот у других служб такой слаженности не было. Дело в том, что после уничтожения террористов все заложники должны были получить необходимую помощь. Ее должны были оказать спасательные службы, зашедшие в зрительный зал вслед за спецназом. Но они растерялись. В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям», — заявил Патрушев в интервью «Российской газете».

По мнению Патрушева, который на момент теракта возглавлял ФСБ и курировал штурм, «потерь не должно было быть». Он также заявил, что сам штурм прошел по плану, так как «бандитам не удалось привести в действие ни одно из взрывных устройств».

В 2011 году ЕСПЧ признал власти РФ виновными в нарушении права на жизнь заложников: суд установил, что врачи не были своевременно предупреждены об использовании газа при штурме, из-за чего не смогли оказать пострадавшим квалифицированную помощь. Суд обязал Россию выплатить 64 заявителям суммарно более 1,2 миллиона евро компенсации и провести новое расследование причин гибели людей. Расследование проведено не было.

На момент теракта на Дубровке МЧС возглавлял Сергей Шойгу. В последнее время он значительно растерял свое влияние во власти — в мае 2024 года Шойгу отправили в отставку с поста главы Минобороны, на его бывших заместителей завели уголовные дела. Сейчас Шойгу — секретарь Совета безопасности РФ.

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