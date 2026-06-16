«Коммерсант»: Людмила Нарусова уйдет из Совета Федерации. Она занимает пост сенатора более 20 лет

Глава Тувы Владислав Ховалыг не планирует выдвигать на новый срок Людмилу Нарусову, представляющую республику в Совете Федерации, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников.

Полномочия Нарусовой истекают в сентябре 2026 года. Ховалыг, который сам переизбирается на очередной срок, в случае победы планирует отправить в Совет Федерации «своего человека», заявил один из источников издания. Искать для Нарусовой возможность представлять в Совете Федерации какой-то другой регион «не планируется», сказал он.

Сама Нарусова заявила «Коммерсанту», что не знает о планах главы Тувы, и порекомендовала обратиться непосредственно к нему. Ховалыг на запрос издания на момент публикации статьи не ответил.

Людмила Нарусова занимает пост сенатора от Тувы с 2002 года. В 2010-2012 годах Нарусова представляла в Совете Федерации Брянскую область, а затем снова стала сенатором от Тувы. В 1995-1999 годах она была депутатом Госдумы.

Людмила Нарусова была одним из трех сенаторов, воздержавшихся в 2020 году при голосовании по поправкам к Конституции, среди которых было «обнуление» прошлых президентских сроков для Владимира Путина. Нарусова также публично критиковала некоторые резонансные инициативы, например, «электронные повестки» и запреты для уклонистов.

Нарусова — вдова мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать Ксении Собчак.

Как в России готовятся к сентябрьским выборам

В Кремле понимают, что бренд «Единая Россия» неприятен многим россиянам Ради избирателей партия готова поменьше светиться на днях города, двора и «праздниках урожая» (пока у ЕР запланированы только такие предвыборные активности)

Как в России готовятся к сентябрьским выборам

В Кремле понимают, что бренд «Единая Россия» неприятен многим россиянам Ради избирателей партия готова поменьше светиться на днях города, двора и «праздниках урожая» (пока у ЕР запланированы только такие предвыборные активности)