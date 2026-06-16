ФСБ резко снизит требования по физподготовке для кандидатов, желающих заключить контракт со спецслужбой

ФСБ планирует снизить проходные баллы по физподготовке для кандидатов на военную службу по контракту в ведомстве, а также для абитуриентов своих образовательных организаций. Внимание на соответствующий проект приказа ФСБ обратила «Верстка».

Текущая версия нормативов действует с 2016 года. В новой ведомство планирует заметно снизить необходимые показатели в первую очередь для возрастных кандидатов.

Так, например, мужчины от 50 лет должны будут набрать лишь 60 баллов за три физических упражнения (одно на силу, одно на быстроту, одно на выносливость), мужчины 45-49 лет — 70 баллов. По действующим нормативам минимально необходимое количество — 140 баллов.

В проекте документа не уточняется, почему нормативы решили пересмотреть.

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