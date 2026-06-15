Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам по делу об изнасилованиях

Окружной суд Осло приговорил к четырем годам лишения свободы 29-летнего Мариуса Борга Хёйби — сына норвежской кронпринцессы Метте-Марит. Его признали виновным в нескольких преступлениях, в том числе в изнасилованиях, сообщает The Guardian.

Всего Хёйби предъявили обвинения по 40 пунктам, среди которых четыре эпизода изнасилования. По двум пунктам обвинения в изнасиловании его оправдали. Прокуратура утверждала, что во всех четырех случаях женщины в момент преступления либо спали, либо были недееспособны.

Хёйби также признали виновным в насилии в отношении его бывшей девушки Норы Хаукланд, в угрозах, нарушении правил дорожного движения и других преступлениях. Согласно обвинительному заключению, в период с лета 2022-го по осень 2023 года Хёйби неоднократно избивал Хаукланд и оскорблял ее. Изнасилования, в которых Хёйби признали виновным, произошли в 2018 году в королевском поместье в Скаугуме и в марте 2024 года в Осло, пишет BBC News.

Прокуратура запрашивала для Хёйби семь лет и семь месяцев лишения свободы. Защита просила о 18 месяцах тюрьмы.

Хёйби отрицал вину в изнасилованиях, но говорил, что частично признает себя виновным в насилии в отношении бывшей подруги.

Мариус Борг Хёйби — сын Метте-Марит от предыдущих отношений. Она вышла замуж за наследника норвежского престола в 2001 году. В этом браке у нее родились еще двое детей.

Хёйби не имеет королевского титула и права на наследование престола.

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