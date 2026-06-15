США и Иран договорились о мирной сделке. Соглашение должны подписать 19 июня

США и Иран согласовали условия мирной сделки, объявил американский президент Дональд Трамп. Соглашение планируют подписать в пятницу, 19 июня.

Ормузский пролив, написал Трамп в своей соцсети Truth, после подписания соглашения и разминирования откроется для свободного прохода судов, США снимут блокаду иранских портов.

«Суда всего мира, запускайте свои двигатели. Пусть нефть течет рекой!» — заявил Трамп.

В МИД Ирана подтвердили, что сторонам удалось согласовать параметры промежуточной мирной сделки. Церемонию подписания соглашения, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади, планируется провести в Швейцарии.

По данным иранского агентства Mehr, промежуточное мирное соглашение, состоящее из 14 пунктов, предусматривает, в числе прочего, снятие морской блокады, приостановку действия санкций в отношении иранской нефти и разморозку как минимум половины иранских финансовых активов. Лишь при выполнении этих условий будут продолжены переговоры об окончательном мирном соглашении, пишет Mehr.

США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по Ирану, а Тегеран атаковал ракетами и дронами страны-союзники США в Персидском заливе. В начале апреля сторонам удалось договориться о временном прекращении огня и начать обсуждение мирной сделки. Иран и США неоднократно обменивались ударами, но заявляли, что режим прекращения огня сохраняется.

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