«Сами понимаете, не до того сейчас». В Петербурге снова отменили военно-морской парад

Минобороны России не планирует проводить главный военно-морской парад, который с 2017 года проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ (отмечается в последнее воскресенье июля, в 2026 году это 26 июля). Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

«Сами понимаете, не до того сейчас», — сказал собеседник издания в военно-морском флоте.

Как отмечает «Фонтанка», к 15 июня не опубликован указ президента РФ о проведении парада. По словам источников издания, распоряжения о подготовке парада не поступало.

Главный военно-морской парад в Петербурге отменяют второй год подряд. В 2025 году в Кремле объясняли такое решение «общей обстановкой». «Соображения безопасности превыше всего», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В 2024 году парад проходил в усеченном виде — в Кронштадте впервые за восемь лет отменили морскую часть парада.

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