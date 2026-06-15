Евросоюз ввел санкции против «духовника Путина» и генпрокурора РФ

Евросоюз объявил о новых санкциях против России. В список включены 34 человека и 47 организаций.

Новые санкции включают в себя несколько блоков: российский военно-промышленный комплекс, теневой флот России, гибридные операции, отравление Алексея Навального, аннексия Крыма и Севастополя.

Так, под санкции попали 10 человек и одна организация, связанные, по версии ЕС, с российской пропагандой. Среди них — митрополит Симферопольский и Крымский , который «играет активную роль в распространении российской пропаганды и дезинформации, направленной на оправдание вооруженной агрессии России против Украины».

Ограничения также введены против бывшего детского омбудсмена Павла Астахова, ведущего пропагандистского шоу «Время покажет» на Первом канале Анатолия Кузичева, гражданки США и России Александры Йост (автора блога Sasha meets Russia).

ЕС также ввел санкции против генпрокурора РФ Александра Гуцана, бывшего министра здравоохранения Омской области , главного токсиколога Омской области , Z-блогеров Романа Антоновского и Кирилла Федорова.

Среди юридических лиц под санкции попали: МКАО «НТХ» — холдинговая компания разработчика систем распознавания лиц NtechLab, военный технополис «Эра», НПО имени Лавочкина, Ижевский авиационный завод, Серпуховский завод «Металлист».

9 июня Евросоюз анонсировал новый, 21-й пакет санкций против России. Когда он будет введен, пока неизвестно. В него планируется включить 90 банков. Кроме того, Еврокомиссия предлагает запретить въезд в Евросоюз всем, кто участвовал в российско-украинской войне на стороне России.