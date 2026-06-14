Жители Швейцарии проголосовали против ограничения численности населения страны для борьбы с иммиграцией

Граждане Швейцарии на референдуме 14 июня проголосовали против предложения ограничить численность постоянного населения страны до 10 миллионов человек.

Согласно прогнозам общественной телерадиокомпании SRF, на которые ссылается Bloomberg, 55% швейцарцев проголосовали против этой идеи. По прогнозу газеты Le Temps, к 14:50 по Цюриху (15:50 мск) подсчитано 81,3% голосов, а против инициативы проголосовали 54,7% жителей.

С радикальным предложением установить лимит численности населения и ограничить иммиграцию еще в 2024 году запустила правоконсервативная Швейцарская народная партия, имеющая примерно треть мест в Федеральном собрании (парламенте) страны.

Предложение предусматривало, что численность населения не должна превысить 10 миллионов человек до 2050 года. Если это произойдет в течение двух лет, авторы петиции предлагали Швейцарии расторгнуть о свободе передвижения с Евросоюзом.

Сторонники инициативы утверждали, что текущее перенаселение уже привело к перегрузке швейцарской инфраструктуры, подрыву местной идентичности и росту цен на аренду жилья.

Критики идеи отмечали, что она нанесет ущерб швейцарской экономике, затруднит привлечение иностранной рабочей силы и повредит отношениям Швейцарии с Евросоюзом.

Правительство и парламент Швейцарии проголосовали против инициативы. Но референдум был запущен автоматически, когда петицию подписали более 100 тысяч жителей страны.

К концу 2025 года население Швейцарии достигло 9,1 миллиона человек.

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