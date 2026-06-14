Великобритания впервые задержала танкер российского «теневого флота»

Вооруженные силы Великобритании впервые перехватили танкер российского «теневого флота», сообщили британский премьер-министр Кир Стармер и минобороны страны. Танкер пытался пройти через пролив Ла-Манш.

Операция по задержанию танкера с участием сил ВВС продолжалась шесть часов. Рано утром 14 июня военные Великобритании, в том числе коммандос Королевской морской пехоты, поднялись на борт танкера «Смиртос» (Smyrtos) под флагом Камеруна.

Танкер перевели на якорную стоянку в Ла-Манше у южного побережья Англии. Как заявили в Минобороны Великобритании, за ним будет вестись наблюдение на предмет любых экологических проблем или угроз безопасности.

«Эта успешная операция наносит очередной удар по России и напоминает тем, кто подпитывает войну Путина в Украине, что мы не позволим им скрыться», — заявил Стармер.

Танкеры «теневого флота» перевозят российскую нефть в обход западных санкций. Европейские страны неоднократно задерживали такие суда, но затем в большинстве случаев после проверок их отпускали.

В начале июня ВМС Франции задержали в Атлантическом океане еще один нефтяной танкер «Тагор» (Tagor), который связывают с российскими «теневым флотом». Танкер находится под международными санкциями.

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