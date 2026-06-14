«Нью-Йорк Никс» впервые за более чем 50 лет стал чемпионом НБА

Клуб «Нью-Йорк Никс» стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) впервые с 1973 года.

«Нью-Йорк Никс» вечером в субботу (в Москве уже было утро воскресенья) победил «Сан-Антонио Сперс» в пятой игре финала со счетом 94:90. Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон. Он набрал 45 очков.

«Нью-Йорк Никс» выиграли финальную серию со счетом 4-1.

После победы клуба болельщики начали праздновать на улицах Нью-Йорка. Фанаты «Нью-Йорк Никс» перекрывают улицы, забираются на столбы и автобусы и запускают фейерверки. Полиция Нью-Йорка сообщила, что несколько человек уже были задержаны. Причины задержаний пока неясны.

Теперь «Нью-Йорк Никс» — трехкратный чемпион НБА. Ранее он выигрывал этот титул в 1970 и 1973 годах. Чаще всех победителем чемпионата НБА становился «Бостон Селтикс» — 18 раз.