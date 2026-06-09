Трамп первым из американских президентов посетил финал НБА Получилось так себе: сначала президента освистали болельщики, а потом он заснул. Еще и любимая команда проиграла

Mark Schiefelbein / AP / Scanpix / LETA

Президента США Дональда Трампа освистали на матче НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Сперс», который проходил 8 июня в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке.

Трамп стал первым действующим президентом США в истории, который посетил матч финала НБА. Он смотрел игру из ложи владельца «Никс» Джеймса Долана вместе со своей внучкой Кай и личным советником Борисом Эпштейном. Трамп — давний болельщик «Нью-Йорк Никс», он появлялся на их матчах еще в 1990-х годах.

Из-за визита Трампа на стадионе были усилены меры безопасности, а власти Нью-Йорка отменили традиционный просмотр на больших экранах на улице около стадиона.

Президента освистали во время традиционного предматчевого исполнения национального гимна. Зрители засвистели, когда президента на несколько секунд показали на экранах на арене, — в это время Трамп улыбался и отдавал воинское приветствие. Когда камеры переключились на игроков «Никс», свист резко сменился громкими овациями.

Сам Трамп отнесся к негативному приему спокойно. «Думаю, в основном это были приветственные возгласы», — сказал он журналистам после игры.

Позже в ходе матча Трампа заметили спящим.

У Трампа и НБА давние непростые отношения. Национальная баскетбольная ассоциация на протяжении многих лет считается наиболее «либеральной» из всех главных американских профессиональных спортивных лиг, и многие ее игроки открыто выступают против Трампа.

Президента еще со времен его первого срока неоднократно лично критиковали главные звезды лиги — Кевин Дюрант, Стивен Карри, Леброн Джеймс. В 2017 году Трамп даже отменил традиционный ежегодный прием в Белом доме для чемпионов НБА «Голден Стэйт Уорриорс» из-за резких комментариев спортсменов о нем.

Матч, который посетил Трамп, был третьей игрой финальной серии до четырех побед. «Сан-Антонио» одержал победу со счетом 115:111. Пока «Нью-Йорк» ведет в серии — 2:1. Следующий матч пройдет в Нью-Йорке в ночь на 11 июня.

Нынешний финал — повторение решающей серии 1999 года. Тогда «Сан-Антонио» выиграли серию у «Нью-Йорка» 4:1. С тех пор «Сперс» еще четырежды становились чемпионами НБА (в последний раз — в 2014 году), а «Никс» не разу не выходили в финальную серию. Последнее чемпионство команды из Нью-Йорка датируется 1973 годом.