В аэропорту Еревана по запросу России задержан математик Михаил Вербицкий

Математика Михаила Вербицкого задержали в аэропорту Еревана, сообщают писатель Роман Лейбов и телеканал «Дождь».

Лейбов написал, что Вербицкого задержали в аэропорту по требованию РФ и попросил распространить эту информацию по совету адвоката Вербицкого.

«Дождю» в отделении полиции аэропорта Звартноц подтвердили, что Вербицкий, который в России числится в розыске, задержан. По словам сотрудника МВД, сейчас математик находится в изоляторе в Ереване.

По словам юристки ереванского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи «Ванадзор» Ани Чатинян, Вербицкого задержали из-за уголовного дела против него в России. Она пояснила, что если Россия отправит запрос на экстрадицию, то по закону Вербицкого арестуют на 40 дней, а если нет — отпустят через 72 часа.

В январе 2025 года Вербицкого в России внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Там он указан со звездочкой — это означает возбужденное против него дело по террористической статье. РИА Новости со ссылкой на источники писало, что Вербицкий стал фигурантом уголовного дела о призывах к терроризму.

Вербицкий в интервью «Холоду» рассказывал, что уехал из России еще в 2015 году и живет в Рио-де-Жанейро, где занимает профессорскую позицию в Национальном институте математики.

Вербицкий работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, преподавал на факультете математики в НИУ ВШЭ, а также в университете Глазго и в бельгийском Свободном университете Брюсселя. Он известен как блогер и создатель «Тифаретника» — платформы, аналогичной «Живому журналу». Сам он в блогах описывал себя как «коммунист», «анархист» и «сатанист»; в конце 1990-х и в начале 2000-х он был сторонником «русского мира» и Национал-большевистской партии.

В 2014 году Вербицкий проходил свидетелем по уголовному делу публициста Бориса Стомахина, которого обвиняли в возбуждении религиозной ненависти, призывах к экстремизму и оправдании терроризма.