Математика Михаила Вербицкого, задержанного в аэропорту Еревана, не будут экстрадировать в Россию

Математик Михаил Вербицкий, которого 12 июня задержали в аэропорту Еревана, не будет выдан России. Об этом сообщил телеканалу «Дождь» руководитель Хельсинкской гражданской ассамблеи «Ванадзор» Артур Сакунц.

«Там остались, к сожалению, юридические процедуры. Закончат и освободят его. Он не будет экстрадирован в Россию», — сказал правозащитник.

В России Вербицкий с января 2025 года внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Возле его фамилии стоит звездочка — это означает, что против него возбуждено дело по террористической статье.

По словам супруги Вербицкого Юлии Фридман, в России на математика завели два уголовных дела — за «дискредитацию» армии и за оправдание терроризма. Дело о терроризме, по ее словам, появилось из-за того, что математик ставил под сомнение методы расследования ».

Михаил Вербицкий работал в Институте теоретической и экспериментальной физики в Москве, преподавал на факультете математики в НИУ ВШЭ, а также в университете Глазго и в бельгийском Свободном университете Брюсселя. Он известен как блогер и создатель блог-платформы «Тифаретник». В интервью «Холоду» Вербицкий рассказывал, что уехал из России еще в 2015 году и живет в Рио-де-Жанейро, где занимает профессорскую позицию в Национальном институте математики.