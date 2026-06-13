Россиянку Номму Зарубину, сотрудничавшую с ФСБ, приговорили в США к 14 месяцам тюрьмы

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор россиянке Номме Зарубиной. Ее обвиняли в том, что она предоставила ФБР ложную информацию о своем сотрудничестве с российской ФСБ.

Зарубиной также вменяли в вину попытку мошенничества при натурализации — сокрытие сведений о причастности к организации проституции.

Зарубина признала свою вину. Обвинение, пишет OCCRP, требовало для россиянки более строго наказания — от 18 до 24 месяцев тюрьмы.

Адвокат по назначению, представлявший на процессе интересы Зарубиной, просил зачесть срок ареста и таким образом считать, что она уже отбыла наказание. Суд ему отказал.

Номма Зарубина много лет работала советником по политическим вопросам в «Русском центре в Нью-Йорке» (RCNY), возглавляемом Еленой Брэнсон. Власти США в 2020 году обвинили Брэнсон в распространении российского влияния, сговоре и нарушении закона об «иностранных агентах». Зарубина первоначально проходила лишь по делу Брэнсон, однако затем сама стала обвиняемой.

В ходе расследования выяснилось, что Зарубина солгала ФБР о сотрудничестве с ФСБ. По заданию российской спецслужбы Зарубина должна была развивать сеть контактов среди журналистов, сотрудников аналитических центров, профессоров университетов и пытаться формировать у них более пророссийские взгляды. Зарубина, в частности, посещала мероприятия российских оппозиционеров.

Зарубину арестовали в ноябре 2024 года. Первоначально суд отпустил ее под залог, но в декабре 2025 года Зарубину отправили в тюрьму. Решение о залоге суд отменил из-за того, что Зарубина писала агенту ФБР многочисленные текстовые сообщения с угрозами.

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Россиянку Номму Зарубину, проживающую в США, заподозрили в сотрудничестве с ФСБ В российской оппозиции ее сравнивают с Марией Бутиной. Сама она утверждает, что не выполняла никаких заданий спецслужб