Россиянку Номму Зарубину, проживающую в США, заподозрили в сотрудничестве с ФСБ В российской оппозиции ее сравнивают с Марией Бутиной. Сама она утверждает, что не выполняла никаких заданий спецслужб

Страница Номмы Зарубиной в Instagram

Министерство юстиции США обвинило 34-летнюю гражданку России Номму Зарубину, проживающую в Нью-Йорке, в сотрудничестве с российскими спецслужбами и сообщении ложных сведений о себе сотрудникам ФБР. Об этом 2 декабря сообщили юрист Игорь Слабых, ведущий телеграм-канал о юридических новостях США, и проект Russian America for Democracy in Russia. Минюст официального пресс-релиза о подозрениях в адрес россиянки не публиковал.

По данным Слабых, Зарубина по поручению спецслужб должна была развивать сеть контактов среди журналистов, сотрудников аналитических центров, профессоров университетов и периодически получала задания «проработать тех или иных лиц» на предмет возможности убедить их в «российском видении ситуации». При этом она скрыла от ФБР, что имела контакты с российскими спецслужбами. Как пишет Russian America for Democracy in Russia, ФСБ завербовала Зарубину в 2020 году, присвоив ей кодовое имя «Алиса» (Alyssa).

Слабых отмечает, что Зарубиной вменяют только сообщение ложных сведений, никаких обвинений в шпионаже или в деятельности незарегистрированного «иностранного агента» ей не предъявлено. По данным юриста, Зарубину задержали 21 ноября, а затем отпустили под залог в 25 тысяч долларов с дополнительными ограничениями: у нее забрали паспорт, запретили вести контакты с российскими официальными лицами и выезжать за пределы Нью-Йорка.

Следом о Зарубиной написал бывший глава штабов Алексея Навального Леонид Волков, который вспомнил, что видел ее в Вашингтоне в январе 2023 года на публичной встрече со сторонниками. Политик рассказывал, что тогда обратил внимание на девушку, сидевшую в первом ряду, но всю встречу смотревшую в телефон и не выказывавшую никакого интереса к разговору. «Зато как только встреча закончилась, она первой подскочила ко мне и попросила о селфи. И сразу после селфи — убежала», — пишет Волков.

Зарубина выложила это селфи у себя в фейсбуке, тегнув Волкова, и он нашел в ее профиле еще ряд подобных фотографий с «более или менее известными людьми». У коллег, которых Волков обнаружил на этих снимках, он выяснил, что Зарубина вела себя похожим образом на мероприятиях: «ноль интереса к содержанию разговора, но обязательное селфи любой ценой с как можно большим количеством публичных лиц». «Со всеми, с кем мы обсуждали эту «деятельность», мы пришли к выводу — дело живет», — резюмировал Волков.

Вскоре после этого Номма Зарубина сама ответила на пост сотрудника ФБК и ведущего ютьюб-канала «Популярная политика» Дмитрия Низовцева, который тегнул ее в фейсбуке. В комментариях она написала: «Дмитрий, не делайте выводов без полноты истории. Я никогда не работала на ФСБ, и эта история гораздо более сложная». Зарубина утверждает, что обвинительное заключение американского Минюста, процитированное Игорем Слабых, представляет собой «выдержку из 2021 года, где меня просили это делать, но я не развивала эти контакты для России». «Я не обращаюсь ни в какие российские консульства/посольства, потому что они для меня враги», — добавила Зарубина.

У Зарубиной есть профили в разных соцсетях — «ВКонтакте», Facebook, Instagram, а также в Linkedin. Из них следует, что она училась в РАНХиГС, где получила в 2016 году степень магистра по специальности госуправление и нацбезопасность, а затем уже в США — сначала в колледже Баруха в Нью-Йорке, а потом на курсах в Harvard Extension School. Как обратило внимание «Агентство», Зарубина активно, по крайней мере до сентября 2023 года, вела страницу во «ВКонтакте». Так, в 2014 году она публиковала ролик с выступлением философа Александра Дугина об Украине и речь Владимира Путина об аннексии Крыма, а в 2016-м — критические цитаты Достоевского о либералах и статьи о «грязи и разрухе» в США. Судя по постам, сразу после переезда в США в марте 2016 года Зарубина вышла замуж, пишет «Агентство».

В интервью изданию «Сибирь.Реалии» Зарубина рассказала, что она родом из Томска, в США уехала как турист, сделала студенческую визу, и последний раз приезжала в Россию в марте 2022 года — забрала дочь, жившую у бабушки. По ее словам, российские спецслужбы связались с ней в 2020 году во время одного из визитов в Россию, чтобы затем «оставаться на связи по каким-то их внутренним причинам».

Зарубина утверждает, что в течение года после этого за ней «наблюдали»: «выходили на связь разные люди под видом журналистов, под видом каких-то друзей случайных», но никаких задач и поручений российских спецслужб она не выполняла. «Они в принципе их и не давали. Они просто смотрели на меня как на человека», — сказала Зарубина журналистам. В апреле 2021 года она, по собственным словам, сама написала в ФБР, что «хочет поговорить», и с тех пор «была на связи с американцами» примерно раз в полгода». Что происходило во время этих встреч, со слов Зарубиной не очень ясно — она говорит, что они «обсуждали людей, которых я знаю, там, мысли какие-то, мы про Украину много говорили».

3 декабря Игорь Слабых опубликовал целиком документ суда, процитированный им накануне. В нем уточняется, что Зарубина с декабря 2020-го и по 2022 год регулярно общалась с сотрудником ФСБ из Томска, сообщения которого включали «просьбу выполнить определенные задачи в США». Например, в 2021 году Зарубина должна была посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и найти журналистов, которые были бы готовы опубликовать «положительные истории об этом мероприятии и России». Также в телефоне Зарубиной нашлась фотография контактов продюсера немецкой «государственной международной медиакомпании», сделанная, как утверждают в ФБР, по заданию сотрудника российских спецслужб.

Фото из инстаграма Номмы Зарубиной с ПМЭФ в июне 2021 года

В документе приводятся слова самой Зарубиной о том, что когда она впервые встретилась с сотрудником ФСБ в Томске, тот хотел «составить карту» ее контактов в США и «найти способы воспользоваться полезными связями». Зарубина, как утверждается, согласилась работать с ним.

Еще с одним сотрудником ФСБ, который упоминается в документе, по словам Зарубиной, она училась в университете и у них сложились личные отношения. Они общались в приложении, позволяющем обмениваться зашифрованными сообщениями. Этот сотрудник спецслужбы, рассказывала Зарубина, допрашивал возвращавшихся на родину россиян, которые проживали или работали в США.

В документе также говорится, что Зарубина «работала и поддерживала близкие личные отношения» с главой Русского центра в Нью-Йорке (RCNY) Еленой Брэнсон. В сентябре 2020 года ФБР провело у Брэнсон обыск, после чего она улетела в Россию. Власти США предъявили ей обвинения в распространении российского влияния по указанию России, в сговоре и в нарушении закона об «иностранных агентах». В Америку Брэнсон так и не вернулась. По словам Зарубиной, она в последний раз контактировала с Брэнсон в 2022 году незадолго до российского вторжения в Украину, и та спрашивала, может ли Зарубина поинтересоваться у ФБР, безопасно ли ей вернуться в США.

В профиле Зарубиной в Linkedin указано, что она «помощник политического советника» с опытом работы более семи лет. Помимо сотрудничества с RCNY, Зарубина с 2019 года работала представителем российского НКО «Парус надежды» при экономическом и социальном совете ООН, а с февраля 2022 обозначает себя как политического советника на фрилансе. Как отмечает «Агентство», она неоднократно была спикером на встречах «Форума свободных народов ПостРоссии» — площадки для обсуждения «деколонизации» России. В конце ноября Верховный суд РФ объявил «Форум» и его структурные подразделения «террористическими организациями».

Зарубина утверждает, что перед предъявлением обвинений она сама приехала в ФБР на своей машине и на арест «отреагировала спокойно». Теперь ей предстоит суд. Она предполагает, что ФБР выдвинет в качестве доказательства «информацию, которую она сама им предоставила за эти четыре года». «Я просто не думала, что они захотят это использовать против меня», — говорит Зарубина.

В своем фейсбуке россиянка пишет, что «никуда не прячется и не убегает» и готова поговорить с журналистами. «Прошу не полагаться на постПравду — статьи людей, которые не работают и никогда не работали официально в правоохранительных органах США. Деталей истории у них нет, но личных амбиций много, поэтому получается сарафанное радио», — отметила Зарубина.