Украина просит у западных союзников дополнительные 20 миллиардов долларов финансирования на военные нужды, пишет Politico со ссылкой на анонимного высокопоставленного представителя Минобороны Украины.

По словам собеседника издания, Киев рассчитывает потратить эти деньги, чтобы закрепить «преимущество на поле боя».

«Все видят, что Россия пылает. И мы хотим, чтобы она пылала еще сильнее, но для этого нам нужно финансирование», — заявил он.

Вопрос о военной помощи Украине, как ожидается, станет одной из ключевых тем на саммите лидеров НАТО в Анкаре в июле.

Союзники Украины уже дали обязательства предоставить в 2026 году военную помощь на сумму 38 миллиардов долларов. Целевой показатель, ранее обозначенный генсеком НАТО Марком Рютте — 60 миллиардов.

Общий оборонный бюджет Украины в 2026 году составляет 4,4 триллиона гривен (почти 100 миллиардов долларов).

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