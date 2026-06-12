Пентагон опубликовал третью партию файлов об НЛО. В них есть документ, описывающий полет нескольких объектов между Будапештом и Москвой

Пентагон опубликовал третью партию материалов, посвященных свидетельствам о неопознанных летающих объектах.

В этой партии — 72 документа разных лет из архивов ФБР, ЦРУ и Пентагона. Они содержат свидетельские показания, видеозаписи и художественные изображения наблюдавшихся объектов. В нескольких документах упоминаются наблюдения сфер или светящихся шаров в одном и том же районе на северо-востоке США.

В числе опубликованных документов есть информационный отчет ЦРУ 1956 года. В нем содержатся показания гражданина США родом из Венгрии. Он рассказывает, что его племянница, живущая в Будапеште, в ноябре 1955 года прислала ему письмо, в котором описывала неопознанные летающие объекты. «Так называемые летающие тарелки на протяжении нескольких недель держали людей в напряжении <…> Уверена, вы уже читали об этом в газетах: скорость этих объектов оценивалась в 12 тысяч километров в час», — говорилось в письме.

К документу также приложен рисунок, изображающий построение этих объектов на их пути между Будапештом и Москвой.

В феврале файлы об НЛО поручил опубликовать Дональд Трамп, объяснивший свое решение «огромным интересом» к этому вопросу. 8 и 22 мая Пентагон на специальном сайте выложил первые две партии документов.

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