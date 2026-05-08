Пентагон начал рассекречивать документы об НЛО

Пентагон начал публикацию файлов, касающихся неопознанных аномальных явлений.

«Американский народ требовал большей прозрачности в этих вопросах, и президент Трамп выполняет это требование», — подчеркнули в Пентагоне.

Первая серия документов размещена в открытом доступе на специальном сайте. Военное ведомство сообщило, что «по мере необходимости» туда будут добавляться новые.

Сейчас опубликовано 162 файла из архивов самого Пентагона, ФБР, NASA и Госдепа США. Власти подчеркнули, что многие из материалов до сих пор никто не пытался анализировать с целью объяснения выявленных аномалий.

Правительственные документы, связанные с НЛО, в конце февраля поручил рассекретить президент США Дональд Трамп. Свое решение он объяснил «огромным интересом» к этому вопросу.