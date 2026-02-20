Трамп поручил министерству обороны раскрыть документы об НЛО

Президент США Дональд Трамп поручил министерству обороны опубликовать правительственные документы о внеземной жизни и НЛО. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Такое решение Трамп объяснил «огромным интересом» к этому вопросу.

«Я поручаю министру оборону и соответствующим ведомствам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — написал Трамп.

Незадолго до этого Трамп во время общения с журналистами обвинил Барака Обаму в разглашении секретной информации после недавнего заявления экс-президента США о возможном существовании инопланетян. По его мнению, Обама «не должен был этого делать» и «совершил большую ошибку». Какую именно секретную информацию раскрыл Обама, Трамп не пояснил.

Reuters напоминает, что Обаму во время интервью в подкасте Брайана Тайлера Коэна спросили, существуют ли инопланетяне. Запись интервью была опубликована на прошлой неделе. «Они настоящие, но я их не видел и их не держат в… . Подземных сооружений нет, если только не существует какой-то грандиозный заговор и это скрыли от президента Соединенных Штатов», — ответил бывший президент США.

Вскоре Обама написал пост в инстаграме, в котором объяснил свои слова об инопланетянах. Он отметил, что Вселенная настолько огромна, что вероятность существования жизни не только на Земле велика. «За время моего президентства я не видел никаких доказательств того, что инопланетяне контактировали с нами», — отметил Обама.

В заявлениях Обамы не было никаких признаков того, что он раскрыл какую-либо секретную информацию, отмечает Reuters.

