«Стоять в очередях бессмысленно». Глава аннексированного Севастополя сообщил, что в город не пришли бензовозы. Выданные жителям QR-коды на топливо недействительны

Администрация аннексированного Севастополя вечером 10 июня не смогла выпустить новую партию QR-кодов на покупку топлива, рассказал в тот же день назначенный РФ губернатор Михаил Развожаев. Причиной отмены генерации новой партии QR-кодов он назвал срыв поставок топлива: «бензовозы в город сегодня ночью не смогли прийти».

«Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС ТЭС завтра бессмысленно. Что касается срока действия QR-кодов, то сегодня все ранее выданные — будут деактивированы. Завтра [11] будет новая генерация, и если вы не успели воспользоваться своим кодом, то сможете получить новый», — добавил Развожаев.

Чиновник уточнил, что на заправках ТЭС 11 июня будут заправляться машины коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур и общественный транспорт.

В свою очередь на заправках АТАН Развожаев пообещал свободную продажу топлива. Утром в четверг Развожаев уточнил, что речь идет о восьми заправках, где продают бензин марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и дизельное топливо Ultra.

Издание Astra отмечает, что на АЗС АТАН, несмотря на заявления о «свободной» продаже бензина, АИ-95 можно купить только по талонам.

На сети заправках ТЭС в Севастополе с 6 июня продают топливо по QR-кодам. Код дает возможность купить 20 литров бензина. Получить его можно только в специальном боте в мессенджере «Макс». Сгенерировать код можно только один раз за неделю для «равного доступа к топливу максимального количества людей».

Согласно подсчетам издания «7×7», к 10 июня как минимум 25 российских регионов (без учета аннексированных РФ территорий Украины) испытывают проблемы с топливом.

Топливный кризис начался еще в мае на фоне атак украинских беспилотников на российскую нефтяные предприятия и другую инфраструктуру. В Крыму проблемы с топливом из-за атак ВСУ на бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие аннексированный полуостров по трассе.

Топливный кризис в Крыму

«Ощущение, что мы живем на затерянном острове» Из-за атак ВСУ на трассу, ведущую в Крым, полуостров столкнулся с топливным кризисом. Жители часами стоят в очередях у АЗС, талонов на бензин не достать

Топливный кризис в Крыму

«Ощущение, что мы живем на затерянном острове» Из-за атак ВСУ на трассу, ведущую в Крым, полуостров столкнулся с топливным кризисом. Жители часами стоят в очередях у АЗС, талонов на бензин не достать