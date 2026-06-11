Пожар в музее-панораме «Оборона Севастополя» потушили через сутки после атаки украинских беспилотников

В аннексированном Севастополе потушили здание музея обороны города, где хранится панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», сообщили в местном управлении МЧС.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Из горящего здания вынесли несколько фрагментов полотна панорамы. Они, как утверждает МЧС, серьезно пострадали от огня и высоких температур.

Из сообщения МЧС неясно, идет ли речь о фрагментах оригинального полотна Франца Рубо или о копии 1950-х годов. Ранее сообщалось, что фрагментов оригинального полотна в загоревшихся помещениях не было.

Панорама «Оборона Севастополя» — круговое полотно художника-баталиста Франца Рубо, воссоздающее бой на Малаховом кургане 1855 года. Панораму впервые представили публики в 1905 году. Полотно оригинальной панорамы Рубо было почти уничтожено в 1942 году во время Великой Отечественной войны. Некоторые фрагменты уцелели. Их передали в Музей обороны Севастополя. Всего там хранятся 39 таких фрагментов, говорили в учреждении. В 1950-х панораму восстановили советские художники на основе оригинальных уцелевших частей. С тех пор в музее выставляли именно восстановленную версию. Директор музея Михаил Смородкин открыто называет ее копией. При этом она остается главным экспонатом музея. Музейные работники утверждали, что фрагменты оригинала панорамы при пожаре не пострадали, поскольку находились в других помещениях. Как минимум два из них готовили к выставке.

Как рассказали в музее, пожар тушили 29 часов. Сотрудники учреждения обследуют уцелевшие при пожаре фрагменты полотна. По их данным, речь идет о трех фрагментах.

Пожар в Музее обороны Севастополя произошел 10 июня во время атаки украинских беспилотников в городе. Назначенные РФ местные власти обвинили Украину в целенаправленной атаке на музей. В МИД России назвали случившееся «варварским актом». В Киеве эти обвинения не комментировали.

В «выразили обеспокоенность» из-за сообщений о пожаре в здании музея. Организация отметила, что в целом осуждает атаки на культурные учреждения. При этом в ЮНЕСКО, что у ООН нет доступа в Севастополь и пока сотрудники организации не могут проверить подробности сообщений о случившемся.

Само здание музея признано объектом культурного наследия федерального значения и считается одним из символов Севастополя.

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Панорама «Оборона Севастополя» «практически уничтожена» в результате удара дрона ВСУ, утверждают местные власти В музее подчеркивают: фрагменты оригинального полотна, спасенные во время Второй мировой, там не хранились