Командир 5-й отдельной мотострелковой бригады (бывший батальон «Оплот») полковник Рамиль Фасхутдинов получил звание Героя России, сообщило Минобороны.

Награду Фасхутдинову вручил министр обороны Андрей Белоусов. Награждение было приурочено к предстоящему Дню России.

Конкретные действия, за которые Фасхутдинов получил почетное звание, не уточняются. В конце 2025 года полковник лично докладывал президенту Владимиру Путину о захвате Мирнограда в Донецкой области.

«Важные истории» называют Фасхутдинова «одним из главных „обнулителей“» в российской армии. Родственники военных из его бригады рассказывали, что он лично отправляет раненых бойцов на костылях в штурмовые бригады, чтобы избавиться от них. Некоторые военные сообщали, что Фасхутдинов приказывал им расстреливать собственных сослуживцев.

Издание Astra писало, что в 5-й бригаде действует пыточный лагерь для военных, расположенный на территории заброшенной шахты в Донецке. Из попавших туда бойцов командиры выбивают деньги, после чего отправляют их в «мясные штурмы».

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