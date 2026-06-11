Msk1: на Красной площади решили не проводить праздничный концерт ко Дню России

Концерт ко Дню России 12 июня, который ежегодно проводится на Красной площади в Москве, отменили. Об этом сообщает издание Msk1 без ссылки на источник.

«Медузе» не удалось найти анонса концерта на сайте мэрии Москвы среди других праздничных мероприятий в этот день. При этом трансляция праздничного концерта анонсирована в эфире телеканала «Россия 1», она должна начаться в 21:30 12 июня.

Обновления. Судя по публикациям в СМИ, концерт, который планируется показать на «России 1», пройдет 11 июня в «ЦСКА Арене» в Москве. Он анонсировался как праздничный концерт ко Дню России.

Msk1 пишет, что концерт на Красной площади под названием «В единстве народов — сила России» ранее анонсировала команда певицы Надежды Бабкиной. Предполагалось, что на нем выступят Шаман, Лариса Долина, Александр Буйнов и другие музыканты.

По данным Msk1, концерт перенесли в культурный центр «Моссовет» на Преображенской площади.

«Агентство» обращает внимание, что праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, не будут проходить на Красной площади впервые с 2003 года.

9 мая на Красной площади прошел Парад Победы — впервые с 2007 года без военной техники. Минобороны России объяснило такое решение «текущей оперативной обстановкой».

На Красной площади в Москве при этом продолжают проводить масштабные мероприятия. Так, с 4 по 7 июня там проходил книжный фестиваль.