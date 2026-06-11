Суд оштрафовал ираниста Никиту Смагина на 15 тысяч рублей по протоколу о сотрудничестве с «нежелательной организацией», рассказал он сам в своем телеграм-канале.

Поводом для протокола стало сотрудничество с «Медузой», телеканалом «Дождь», изданиями «Радио Свобода», The Insider и центром Карнеги.

По словам Смагина, в списке статей и интервью, которые были приведены в решении суда, в основном фигурировали материалы за 2024 год.

После одного протокола по административной статье о сотрудничестве с «нежелательной организацией» может быть возбуждено дело уже по уголовной статье (284.1 УК) Максимальное наказание по ней предполагает до четырех лет лишения свободы.