Посетители фестиваля Signal в Москве пожаловались на охрану. Они рассказали, что охранники избивали гостей и вламывались в туалеты

Посетители фестиваля электронной музыки Signal, проходившего в Москве на территории бывшего завода «Кристалл» 5-7 июня, пожаловались на работу охраны на мероприятии, пишет MSK1.

По их словам, охранники били ногами одного из гостей фестиваля, которого вытащили с танцпола, и таскали за волосы девушку, а также вламывались в кабинки в женском туалете. При этом охрана, уверяют гости, не выполняла свои непосредственные обязанности — не следила за сохранностью вещей участников фестиваля и не помогала гостям искать потерянное.

«Это полный беспредел! Зачем такая охрана нужна?! Я обожаю Signal, но охрана вела себя так, как будто хотят просто поиздеваться над безобидными людьми», — написала гостья фестиваля.

Организаторы мероприятия претензии в адрес охраны на момент написания заметки не комментировали.

Signal — один из крупнейших в России фестивалей электронной музыки — с 2017 по 2024 годы проходил в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. В 2025 году власти Калужской области не разрешили проводить фестиваль, сославшись, в числе прочего, на угрозу беспилотников и «трагические инциденты, произошедшие в прошлые годы». О каких «инцидентах» шла речь, не уточнялось.

В 2024 году большой резонанс получила гибель бармена Руслана Досаева на афтепати фестиваля. Несколько человек связали и избили его. Сообщалось, что к этому в том числе причастны охранники фестиваля. СК возбуждал уголовное дело, но не нашел признаков преступления.

Читайте также

«Я в этой кастрюльке варюсь, и температура постепенно поднимается» Несмотря на войну, в России бум музыкальных фестивалей. «Медуза» рассказывает, как они изменились

Читайте также

«Я в этой кастрюльке варюсь, и температура постепенно поднимается» Несмотря на войну, в России бум музыкальных фестивалей. «Медуза» рассказывает, как они изменились