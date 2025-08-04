Власти Калужской области не разрешили проводить фестиваль «Сигнал» из-за угрозы атак дронов и «трагических инцидентов в прошлом». Год назад на фестивале погиб бармен

Власти Калужской области не согласовали проведение фестиваль электронной музыки «Сигнал», который должен был пройти в арт-парке «Никола-Ленивец» с 14 по 18 августа.

«Учитывая потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов, проведение фестиваля может представлять угрозу жизни и здоровью участников», — заявил глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков в своем телеграм-канале.

По его словам, согласовать фестиваль не получается «в ряде ведомств по вопросам безопасности» не только из-за «обеспечения противодействия терроризму», но и «в связи с трагическими инцидентами, произошедшими в прошлые годы». О каких инцидентах идет речь, Вирков не уточнил.

Власти уведомили организаторов фестиваля о своем решении еще в апреле, заявил чиновник.

На неформальной афтепати после фестиваля «Сигнал» в 2024 году связали и избили 34-летнего бармена Руслана Досаева. Он погиб. Как сообщалось, в драке участвовали несколько человек, в том числе охранники фестиваля, а началась она после того, как Досаев попытался познакомиться с понравившейся ему девушкой, что не понравилось ее партнеру. После гибели Досаева Следственный комитет возбудил уголовное дело, в котором фигурировали пять человек и двое «неустановленных лиц». Позже дело прекратили.

Фестиваль электронной музыки «Сигнал» проходит в «Никола-Ленивце» с 2017 года. В лайнапе этого года — Raumtester, Kyoka, Lipelis, Errortica, Séxstasy, AtomTM, Никита Забелин и Nocow. Организаторы пока не подтвердили отмену «Сигнала».