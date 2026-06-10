Министерство обороны РФ официально объявило, что новым главнокомандующим Военно-космическими силами России назначен генерал-полковник Александр Чайко.

В биографической справке Чайко на сайте Минобороны указано, что он получил новую должность в мае.

О назначении Чайко главкомом ВКС еще 5 мая со ссылкой на источники написали РБК и провоенный блогер Fighterbomber. Эта информация широко распространилась в СМИ, однако до сих пор власти РФ официально ее не комментировали.

Чайко с 2019 по 2021 год был командующим российской группировкой в Сирии, а затем возглавлял Восточный военный округ. В 2022 году Чайко командовал наступлением на Киев. Под его командованием находились подразделения, ответственные за массовые убийства мирных жителей в Киевской области.

Чайко — уже третий главком ВКС с начала большой войны России с Украиной. До него этот пост занимали Сергей Суровикин и Виктор Афзалов.