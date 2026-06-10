КПРФ не будет выдвигать Валерия Рашкина кандидатом на выборах в Госдуму. Он собирался вернуться в парламент после того, как в 2022 году лишился мандата из-за охоты на лося

КПРФ не будет выдвигать бывшего депутата Валерия Рашкина в качестве кандидата на предстоящих выборах в Госдуму. По данным источников «Ведомостей», кандидатуру Рашкина не удалось согласовать ни на уровне одномандатного округа, ни на уровне партийного списка.

Рашкин шесть раз избирался в Госдуму от КПРФ — первый раз он стал депутатом в 1999 году. В 2022 году, вскоре после выборов в Госдумы, по итогам которых Рашкин в очередной раз стал депутатом, его задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в багажнике которого находилась туша убитого лося. Рашкин получил три года условно за незаконную охоту и лишился мандата.

Судимость была погашена в 2024 году, по закону он вновь может баллотироваться. В начале июня несколько СМИ, включая РБК и «Ведомости», сообщали со ссылкой на источники, что КПРФ собирается выдвинуть Рашкина в Ангарском одномандатном округе в Иркутской области.

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