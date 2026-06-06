КПРФ выдвинет Валерия Рашкина кандидатом от Иркутской области на выборах в Госдуму. В 2022 году его лишили мандата после незаконной охоты на лося

КПРФ выдвинет Валерия Рашкина на выборы в Госдуму по Ангарскому одномандатному округу в Иркутской области, пишет РБК со ссылкой на два источника, близкие к партии.

Сам Рашкин подтвердил изданию, что «первоначальное желание выдвигаться было одобрено руководством партии», но отметил, что окончательное решение будет принято на съезде КПРФ.

Рашкин в 2022 году получил условный срок за незаконную охоту после того, как его задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в багажнике которого находилась туша убитого лося. Инцидент с лосем произошел спустя месяц после выборов в Госдуму — Рашкин был одним из немногих известных политиков, открыто заявлявших о фальсификациях.

После приговора Рашкина лишили депутатского мандата. В 2024 году его судимость была погашена, поэтому он снова получил возможность баллотироваться.

Рашкин — уроженец Саратовской области. Долгое время он возглавлял отделение КПРФ в Москве. К Иркутской области политик не имеет никакого отношения.

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