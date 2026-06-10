Госдума в 12 раз повысила пошлину за получение российского гражданства и отказ от него. Теперь это будет стоить 50 тысяч рублей

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, кратно увеличивающий пошлины на миграционные услуги.

Пошлина за оформление российского гражданства и выход из него выросла в 12 раз — с 4200 до 50 тысяч рублей.

Пошлина за оформление вида на жительство в РФ увеличилась в пять раз (с шести до 30 тысяч рублей), за выдачу разрешения на временное проживание — в восемь раз (с 1900 до 15 тысяч).

Также увеличилась пошлина за привлечение иностранцев к работе — до 15 тысяч рублей за человека.

Инициатором повышения пошлин был Минфин РФ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что таким образом власти хотят «влиять на уровень приезжающих». «Это должен быть человек состоявшийся, добившийся многого», — говорил он о том, какими в Госдуме видят желательных мигрантов.

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