Бывшая участница списка богатейших женщин России Ольга Миримская вышла на свободу. Она отсидела четыре с половиной года за дачу взятки

Ольга Миримская, бывшая участница списка богатейших женщин России по версии Forbes, вышла на свободу. В колонии она провела 4,5 года.

По данным источников «Ведомостей», суд в Калужской области одобрил условно-досрочное освобождение Миримской еще в конце апреле, но до сих пор об этом не было известно. Прошение об УДО было удовлетворено с первого раза.

Пресс-служба управления ФСИН по Калужской области отказались от комментариев. Адвокат Миримской Александр Чернов не ответил на звонок «Ведомостей».

Миримскую арестовали в декабре 2021 года по подозрению в даче взятки следователю Юрию Носову. Он занимался делом о похищении дочери Миримской и совладельца платежной системы «Золотая корона» Николая Смирнова. Ребенка родила суррогатная мать. Во время беременности пара рассталась, Миримская обвиняла суррогатную мать в том, что она продала ребенка Смирнову.

В декабре 2024 года Измайловский суд Москвы приговорил Миримскую к 19 годам лишения свободы и штрафу 400 миллионов рублей. Носову суд назначил 11 лет строгого режима со штрафом 55,7 миллиона рублей. Его лишили звания подполковника юстиции.

В декабре 2025 года приговор Миримской был смягчен до восьми лет и девяти месяцев. Пересмотр приговора инициировала прокуратура Москвы, которая сочла, что нижестоящие суды не учли материнские чувства обвиняемой, которая с помощью взяток пыталась вернуть похищенную дочь.

Ольга Миримская — бывшая председательница совета директоров банка БКФ и основательница компании «Русский продукт». В 2015 году журнал Forbes включил Ольгу Миримскую в список 50 богатейших женщин России. Она заняла 22-е место с состоянием 100 миллионов долларов. В последующие годы она в рейтингах Forbes не фигурировала.

Подробно о деле Миримской

Одна из богатейших женщин России Ольга Миримская в 2015 году обвинила бывшего мужа в похищении дочери. Теперь ее задержали по делу о взятке следователю, который расследовал похищение

Подробно о деле Миримской

Одна из богатейших женщин России Ольга Миримская в 2015 году обвинила бывшего мужа в похищении дочери. Теперь ее задержали по делу о взятке следователю, который расследовал похищение