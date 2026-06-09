Жители Краснодарского края пожаловались на перебои с бензином. Власти объяснили это «искусственным ажиотажем»

Жители Краснодарского края начали сообщать о перебоях с топливом на автозаправках. На публикации в местных телеграм-каналах обратила внимание «Говорит НеМосква».

В Краснодаре жители рассказывают, что на многих заправках закончился бензин АИ-92 и АИ-95. На некоторых АЗС выстроились очереди. О перебоях с топливом также сообщают в Анапе. По словам местных жителей, к ним приезжают заправляться жители аннексированного Крыма, где продолжается топливный кризис.

Вечером 8 июня публикации о проблемах с топливом прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, из-за «непростой ситуации» в соседних регионах «многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж». Он утверждает, что дефицита бензина в Краснодарском крае нет.

«Временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо в наличии. Учитывая всплеск спроса, поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить долгосрочные перебои в поставках. Ситуация на контроле. Прошу доверять только официальным источникам информации», — заявил глава региона.

С начала июня о перебоях с топливом на заправках сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Белгородской, Курской, Ленинградской, Московской областей и других регионов России. Это произошло на фоне ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам.

Наиболее острый дефицит топлива в последние дни возник в аннексированном Крыму. Он начался из-за атак ВСУ на бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 «Новороссия» (соединяет Крым с Ростовской областью). На полуострове полностью запретили продажу бензина за наличные деньги.

В Минэнерго РФ 8 июня признали, что проблемы с поставками топлива происходят из-за атак украинских дронов. «В последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде южных регионов», — заявили в ведомстве.

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