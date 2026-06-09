Владимир Зеленский заявил, что достиг нужной ему цели, опубликовав открытое письмо Владимиру Путину.

«У меня была цель, когда я отправлял письмо Путину. Думаю, я получил тот результат, который был нужен», — сказал президент Украины на пресс-конференции после своей встречи с лидерами стран Балтии.

Он уточнил, что пока не может рассказать, в чем именно заключается полученный им результат, но добавил, что этим письмом хотел показать союзникам Украины, кто готов к миру, а кто — нет.

Еще одно письмо Зеленского было адресовано Дональду Трампу. Комментируя его, президент Украины пояснил, что у него были разные цели. «Например, обращаясь к Соединенным Штатам, я действительно хотел сделать все возможное, чтобы хотя бы немного переключить их внимание с Ближнего Востока на ситуацию в Украине», — сказал Зеленский, добавив, что стране необходимы «серьезные возможности противоракетной обороны».

4 июня Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил закончить войну «через прямой диалог» и личную встречу. Президент РФ ответил на следующий день во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Путин заявил, что письмо Зеленского содержит «элементы хамства». Он добавил, что никогда не отказывался от встреч и президент Украины может приехать в Москву. Свой ответ Путин завершил обращением к российским военнослужащим: «Работайте, братья».

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