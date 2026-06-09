Российские войска атаковали Харьковскую область дронами и ракетами. Три человека погибли, более 20 ранены

Войска РФ в ночь на 9 июня нанесли удары по Харьковской области беспилотниками и ракетами. В Чугуеве в результате российской атаки погибли три человека, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. По данным мэра города Галины Минаевой, шестеро жителей пострадали.

В Харькове российские дроны нанесли удары по Шевченковскому и Холодногорскому районах, сообщил мэр Игорь Терехов. Пострадали, по его данным, 15 человек. Повреждены жилые дома, административные и производственные помещения, десятки автомобилей.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего российские военные в ночь на 9 июня запустили по территории Украины 166 дронов разных типов (включая дроны-имитаторы) и две управляемые авиаракеты Х-59/69. 146 беспилотников, сообщили представители ВСУ, удалось сбить.

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