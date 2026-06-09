Россия потеряла один из спутников системы «Рассвет» (ее называют аналогом Starlink)

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» потеряла один из 16 первых серийных спутников, запущенных на орбиту в марте 2026 года. Это, как пишет «Коммерсант», следует из данных сайтов для мониторинга космических аппаратов.

Информацию о потере спутника подтвердили изданию в «Бюро 1440». В компании заявили, что сейчас на низкой околоземной орбите находится шесть экспериментальных аппаратов «Рассвет-1» и «Рассвет-2» и 15 спутников первого запуска.

О потере спутника еще 6 июня писал журналист Анатолий Зак.

24 марта «Бюро 1440» объявила, что вывела на орбиту первые серийные 16 спутников орбитальной группировки связи «Рассвет». В компании заявили, что запуск аппаратов — «переход от экспериментов к созданию сервиса связи».

Российская частная космическая компания «Бюро 1440» создает низкоорбитальную спутниковую систему — российский аналог Starlink — для высокоскоростной широкополосной передачи данных. Предполагается, что к концу 2030 года группировка «Бюро 1440» должна состоять из 292 спутников, всего же планируется запустить 383 спутника.

Проект по созданию российской спутниковой группировки для широкополосного доступа в интернет финансируется в рамках национального проекта «Экономика данных». На него планируется направить 102 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов из собственных средств компании.