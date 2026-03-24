Россия запустила спутники системы «Рассвет», которую называют аналогом Starlink

Российская компания «Бюро 1440» вывела на орбиту первые серийные 16 спутников орбитальной группировки связи «Рассвет», это произошло вечером 23 марта. Об этом сообщила пресс-служба компании. После выхода на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление ЦУП «Бюро 1440».

В компании заявили, что запуск аппаратов — «переход от экспериментов к созданию сервиса связи». «Впереди — десятки запусков и сотни спутников российской низкоорбитальной группировки для сервиса связи с глобальным покрытием», — говорится в сообщении.

«Бюро 1440» (входит в многопрофильную технологическую компанию «ИКС Холдинг») — российская частная космическая компания, которая создает низкоорбитальную спутниковую систему — российский аналог Starlink — для высокоскоростной широкополосной передачи данных.

Проект по созданию российской спутниковой группировки для широкополосного доступа в интернет финансируется в рамках национального проекта «Экономика данных»: на него планируется направить 102 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов из собственных средств компании, напоминает «Коммерсант».

Предполагается, что к концу 2030 года группировка «Бюро 1440» должна состоять из 292 спутников, всего же планируется запустить 383 спутника.

Как отмечает Bloomberg, Москва стремится создавать собственную спутниковую связь, «сопоставимую по концепции, хотя пока и не по масштабу» со Starlink Илона Маска, которая стала важнейшей частью войны в Украине.

Спутниковая связь Starlink официально не работает в России, но российская армия использовала терминалы для запуска беспилотников, которыми она атакует Украину. В Россию эти терминалы попадают нелегально — через третьи страны. В конце января министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к Маску, чтобы предотвратить использование спутниковой связи Starlink Россией. Тот заявил, что компания приняла меры, и они, «похоже, сработали». После этого Z-блогеры сообщили, что на фронте массово отключились терминалы Starlink.

О том, что в России планируется запустить аналог Starlink, стало известно в декабре 2023 года. «Ведомости» писали, что «Бюро 1440» запустит коммерческий сервис спутникового интернета в 2027 году. Первые три космических аппарата связи «Бюро 1440» были запущены летом 2023 года в рамках миссии «Рассвет-1» для проведения орбитальных экспериментов.