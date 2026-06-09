Роскомнадзор: мы заблокировали телеграм. Российские айтишники: но телеграм работает. Роскомнадзор: значит, РКН не такой уж плохой

Заместитель главы Роскомнадзора Олег Терляков на совещании с представителями российской IT-отрасли, где обсуждалось создание единого «госVPN», заявил, что ведомству удалось полностью заблокировать телеграм, — когда ему возразили, он сказал, что тогда не стоит и переживать.

Детали совещания Роскомнадзора, которое прошло 8 июня, стали известны от предпринимателя и разработчика Игоря Ашманова, чья жена Наталья Касперская (соосновательница «Лаборатории Касперского» и президент группы компаний InfoWatch) была на этой встрече.

9 июня Ашманов опубликовал в своем платном блоге неофициальный протокол совещания. Из него следует, что между Терляковым и Касперской состоялся такой диалог:

Терляков: Кто нас любит или не любит — это вопрос, который мы оставим в стороне. Мы делаем свою работу. У нас есть задача, мы ее будем выполнять. Можем вместе с вами, можем отдельно без вас.

Касперская: А есть ли результат блокировок? Вот, например, телеграм вы заблокировали?

Терляков: Да, конечно.

Касперская: Коллеги, поднимите руки, кто продолжает использовать телеграм? — все поднимают руки — Ну и?

Терляков: Но тогда о чем же вы переживаете, если у вас все работает? Значит, РКН не такой уж плохой.

Позже Игорь Ашманов удалил свой пост и опубликовал новый (тоже с платным доступом) под заголовком: «Опять самоцензура».

В удаленном посте, как пишет The Bell, Ашманов «скептически» оценивал итоги совещания. По его словам, РКН отказался обсуждать, кто дает команды на блокировки («это решения других органов, про которые вы все понимаете, кто они»), и пообещал продолжать делать то же самое.

Хотелось бы уже забыть про блокировки, но нет такой возможности! Продолжаем рассказывать, как оставаться на связи, даже когда ее ограничивают. Например, как дозвониться родным в Россию и не потратить на это все деньги (и нервы), что делать, если не работает VPN, и почему, когда россияне едут в отпуск за границу, блокировки едут вместе с ними? А чтобы не пропустить ничего важного — скачайте наше приложение!

Подробнее о совещании

Роскомнадзор хочет создать «госVPN», выяснил The Bell Это должен быть единый инструмент обхода блокировок для российских разработчиков. Им самим эта идея не нравится

Подробнее о совещании

Роскомнадзор хочет создать «госVPN», выяснил The Bell Это должен быть единый инструмент обхода блокировок для российских разработчиков. Им самим эта идея не нравится