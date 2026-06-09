Американский суд признал незаконным сбор в 100 тысяч долларов за визы высококвалифицированным специалистам, введенный Трампом
Сбор в 100 тысяч долларов за визы категории H-1B для высококвалифицированных иностранных специалистов, введенный президентом США Дональдом Трампом, противоречит закону. К такому выводу, сообщает Reuters, пришел федеральный окружной судья в Бостоне Лео Сорокин.
Судья счел, что сбор на самом деле является налогом, а налоги президент США не имеет право вводить без одобрения конгресса.
Иск о признании визового сбора незаконным, который рассмотрел Сорокин, подали 20 генеральных прокуроров штатов — демократов.
В пресс-службе Белого дома, комментируя решение судьи, выразили уверенность в том, что его отменит апелляционная инстанция.
«Президент Трамп имеет четкие юридические полномочия ограничивать въезд любой категории иностранцев, если это, по его мнению, не в интересах Америки, и это именно то, что он сделал», — подчеркнули в пресс-службе.
Программа H-1B предусматривает выдачу в общей сложности 85 тысяч виз в год.
До того, как Трамп в сентябре 2025 года объявил о повышении платы за эту категорию виз до 100 тысяч долларов, работодатели платили за них от двух до пяти тысяч долларов.
Визы этой категории, в частности, получали сотрудники высокотехнологичных компаний.