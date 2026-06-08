В российском реестре воинского учета стали появляться фактические (а не по прописке) адреса призывников

В российском реестре воинского учета в некоторых случаях содержатся фактические адреса военнообязанных, не совпадающие с официальным местом прописки. Об этом сообщила правозащитная организация «Школа призывника».

Правозащитники сообщили о двух конкретных случаях, о которых им рассказали сами военнообязанные. В одном случае призывник, прописанный в Мурманской области, обнаружил, что в реестре указан адрес в Татарстане, где он неофициально снимает жилье. В другом случае военнослужащий запаса из Республики Коми нашел в реестре свой фактический адрес в Ленинградской области.

Ни сами мужчины, ни их родственники не передавали сведения об их фактических адресах проживания в военкоматы. Военнообязанный из Коми рассказал правозащитникам, что ранее указывал свой реальный адрес в поликлинике и в ГАИ при оформлении протокола.

«Откуда именно реестр получает такие данные — пока непонятно. Но эти случаи показывают: фактический адрес, однажды переданный в государственную или окологосударственную систему, потенциально может оказаться доступен и для воинского учета», — отметили в «Школе призывника».

Сайт Единого реестра воинского учета запустился в полноценном режиме в мае 2025 года. Теперь военкоматы могут публиковать повестки в реестре, а не вручать их призывнику лично. Если военнообязанный не явится по такой повестке, ему могут закрыть выезд из страны и наложить другие ограничения.

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