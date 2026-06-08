Тиражи книг в России за год упали на 26%

Совокупный тираж книг и брошюр в России в первом квартале 2026 года составил 57,3 миллиона экземпляров. Это на 26% ниже, чем в первом квартале 2025 года (77,5 миллиона экземпляров), сообщили на конференции «Книжная отрасль в России».

The Bell подчеркивает, что это сильнейшее падение тиражей как минимум за шесть лет. Прежде сопоставимые обвалы случались в 2020 году (-19%) на фоне пандемии и в 2023 году (-23%), когда книжный рынок адаптировался к последствиям вторжения России в Украину.

На конференции также отметили растущий дисбаланс между каналами продаж книг — маркетплейсы постепенно замещают традиционные книжные магазины. В 2025 году оборот офлайн-розницы составил 36,9 миллиарда рублей, что стало минимальным показателем за семь лет.

Среди причин кризиса на книжном рынке участники конференци назвали рост налогов, инфляцию, снижение покупательской способности населения и демографическую проблему. «Детей рождается меньше, и если они еще будут мало читать, то это катком прокатится по всей книжной отрасли очень быстро», — заявил директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

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