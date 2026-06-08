Партия Пашиняна набирает почти 50% голосов на выборах в Армении. У нее будет большинство в парламенте

Правящая в Армении партия «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна набирает 49,81% голосов на парламентских выборах. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия после подсчета данных со всех 2005 участков бюллетеней, передает News.am.

Альянс «Сильная Армения» российского миллиардера Самвела Карапетяна получает 23,29% голосов, блок «Армения», который возглавляет бывший президент страны Роберт Кочарян, находится на третьем месте с 9,94%.

У партии «Процветающая Армения» 4% голосов.

Таким образом, как отмечает News.am, в новом парламенте будут представлены четыре политические силы — «Гражданский договор», «Сильная Армения», «Армения» и «Процветающая Армения». «Гражданский договор», по предварительным данным, получит 61 мандат, «Сильная Армения» — 28 мандатов, «Армения» — 11 мандатов, «Процветающая Армения» — 4 мандата.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, в них участвовали 18 политических сил: 16 партий и два альянса. Для партий установлен проходной барьер в 4%. Для блоков, куда входят до трех партий, — 8%, для объединений из четырех и более партий -10%.

Голосование проходило на фоне обострения отношений между Москвой и Ереваном. Россия обвиняет Пашиняна в прозападном курсе. В ночь после выборов Пашинян заявил, что Армения продолжит курс на сближение с Евросоюзом, но останется в Евразийском экономическом союзе ( ). «И мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза», — добавил он.

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