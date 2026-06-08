На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,8

На острове Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,8. Первый подземный толчок был зафиксирован в 07:37 по местному времени, за ним последовала серия афтершоков.

Землетрясение, сообщает CNN со ссылкой на власти Филиппин, затронуло город Хенераль-Сантос и его окрестности. На этой территории живут около 720 тысяч человек. Среди поврежденных зданий — школы, где 8 июня на Филиппинах был первый день нового учебного года.

По состоянию на момент написания новости было известно о как минимум 16 погибших и более 200 пострадавших. Подземные толчки вызвали цунами высотой до 1 метра, которое привело к разрушениям в прибрежной полосе, сообщает Associated Press.

Точные масштабы ущерба устанавливаются. Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что отдал распоряжение всем государственным службам немедленно эвакуировать жителей, где это необходимо, и начать спасательные работы. Маркос также призвал филиппинцев не игнорировать предупреждение об опасности цунами. «Поднимайтесь на возвышенности прямо сейчас. Не ждите. Ваша жизнь важнее, чем все то, что вы оставите», — подчеркнул он.

Филиппинский архипелаг находится в зоне высокой вулканической и сейсмической активности — в Тихоокеанском огненном кольце.

30 сентября 2025 года — во время предыдущего сильного землетрясения — на Филиппинах погибли около 70 человек, несколько сотен пострадали.