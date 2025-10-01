На Филиппинах произошло землетрясение. Погибли десятки человек

В центральной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9. По предварительным данным, погибли как минимум 69 человек, сообщает Reuters со ссылкой на спасательные службы.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло около 22:00 по местному времени (17:00 мск), эпицентр находился недалеко от побережья провинции Себу.

Спасатели разбирают завалы рухнувшего здания в городе Бого в провинции Себу Ted Aljibe / AFP / Scanpix / LETA

Власти провинции сообщили, что известно о более 150 пострадавших.

Данные о 69 погибших подтвердили в управлении гражданской обороны в столице Филиппин Маниле. Замглавы управления Бернадо Алехандро сообщил, что 30 человек погибли в городе Бого, который находился ближе всего к эпицентру землетрясения. Спасатели продолжают разбирать завалы, добавил он.

Представитель филиппинского Красного Креста Ричард Гордон рассказал CNN, что по меньшей мере 13 человек погибли в городе Сан-Ремиджио, где во время баскетбольного матча обрушился спортивный комплекс. Среди погибших — сотрудники береговой охраны и пожарный.

Больница в Бого в провинции Себу была «переполнена», заявил журналистам представитель гражданской обороны Раффи Алехандро. На опубликованных в соцсетях и СМИ снимках можно увидеть трещины в мостах и на дорогах, а также разрушенные здания.

Церковь Санта-Роса-де-Лима после землетрясения. Даанбантаян, провинция Себу AP / Scanpix / LETA

Город Табогон в провинции Себу Ted Aljibe / AFP / Scanpix / LETA

Тела погибших в результате землетрясения на Филиппинах Juanito Espinosa / EPA / Scanpix / LETA

Власти провинции Себу объявило о введении чрезвычайного положения, там пытаются восстановить подачу электроэнергии, которая прекратилась из-за землетрясения, и доставить помощь пострадавшим.