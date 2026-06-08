Дом Андрея Макаревича в Израиле попал под удар Ирана

Музыкант Андрей Макаревич, живущий в Израиле, рассказал, что его дом пострадал в результате иранской атаки.

«К нам вчера прилетело. Окна, рамы, крыша… Нас по счастью не было дома. Интересно, Трамп правда думает, что с ними можно о чем-то договориться? То есть у нас перемирие?» — написал музыкант в фейсбуке.

Жена Макаревича Эйнат Кляйн, в свою очередь, сообщила, что им пришлось «полежать на обочине минут 40», после чего до дома они добрались «мелкими перебежками».

Иран вечером 7 июня выпустил несколько ракет по Израилю. Их целью была заявлена авиабаза Рама-Давид на севере страны. В Иране заявили, что атака была ответом на удары Израиля по Бейруту.