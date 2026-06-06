Новый альбом Пола Маккартни сразу возглавил британский хит-парад

Новый альбом Пола Маккартни «The Boys of Dungeon Lane» возглавил британский хит-парад в первую неделю после выхода.

Маккартни в рекордный 24-й раз занимает с альбомом первую строчку чарта, если учитывать как его сольные работы, так и альбомы, записанные The Beatles и Wings.

«Знаете что? Наш альбом — номер один! Выше некуда. И мы очень рады. Моя команда и вся эта банда, работавшая над ним, — они проделали фантастическую работу, спасибо им всем. И спасибо всем, кто купил его! И спасибо мне!» — сказал Пол Маккартни.

«The Boys of Dungeon Lane» вышел 29 мая. Это 20-й сольный альбом Пола Маккартни в карьере и первый с 2020 года. Тогда вышел «McCartney III» — и он тоже достиг первой строчки британского хит-парада.

В новом альбоме Маккартни вспоминает свое детство и друзей по The Beatles. «The Boys of Dungeon Lane» назван в честь переулка в пригороде Ливерпуля, где они все проводили много времени. В записи альбома принимал участие Ринго Старр.

Послушайте новые песни Маккартни

«В альбоме я возвращаюсь к ним, в то время. И мне там очень нравится» Пол Маккартни выпустил альбом о детстве и друзьях по The Beatles. Это трогательная и предельно честная музыка

Послушайте новые песни Маккартни

«В альбоме я возвращаюсь к ним, в то время. И мне там очень нравится» Пол Маккартни выпустил альбом о детстве и друзьях по The Beatles. Это трогательная и предельно честная музыка