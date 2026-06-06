Главе Федерации футбола Ирана не дали визу перед чемпионатом мира в США

Глава Федерации футбола Ирана Мехди Тадж не получил американскую визу перед чемпионатом мира, который начинается 11 июня, сообщает The New York Times.

Мехди Тадж — бывший офицер Корпуса стражей исламской революции. Помимо него, отказ в визе получили исполнительный директор Федерации футбола Ирана Мехди Харати, генеральный секретарь организации Хедаят Момбини и директор по медиа Мохсен Мотамедкия, сообщает The Guardian.

Футболистам сборной Ирана визы выдали. Их также получил «необходимый вспомогательный персонал», заявили американские власти. При этом они подчеркнули, что не позволят «злоупотребить системой, чтобы в Соединенные Штаты смогли прокрасться террористы».

Иран обвинил США в дискриминации и призвал ФИФА вмешаться в ситуацию. Иран утверждает, что в визах отказали большому числу спортивных чиновников и технических советников, которые являются «неотъемлемой частью любой национальной команды».

Чемпионат мира по футболу пройдет в трех странах — США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана сыграет первый матч 15 июня, он состоится в Лос-Анджелесе.

В марте иранские власти заявили, что сборная по футболу не поедет в США на чемпионат мира, но позднее это решение было пересмотрено.