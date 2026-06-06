Еврокомиссия пообещала ужесточить правила выдачи виз россиянам. Этого добивались 11 стран Шенгенской зоны

Еврокомиссия пообещала ужесточить выдачу виз российским гражданам — после того, как это потребовали сделать 11 стран Шенгенской зоны, сообщает Euronews.

«Мы предложим ввести целенаправленные ограничительные визовые меры для дальнейшего решения проблем безопасности, возникающих в результате враждебных действий третьих стран», — заявил ​​Маркус Ламмерт, представитель Комиссии по вопросам миграции.

По словам Ламмерта, новые меры будут приняты в 2027 году. Он отказался уточнить, какими именно они будут.

Несколько дней назад Шенгенской зоны призвали Еврокомиссию ввести дополнительные ограничения на выдачу шенгенских виз гражданам России. Они указали, что сейчас правила выдачи виз трактуются «неравномерно» по всей Европе, что позволяет россиянам получать визы в странах с более мягкими условиями выдачи и затем путешествовать по всему ЕС.

Согласно официальной статистике ЕС, в 2025 году страны Евросоюза выдали гражданам России 620 тысяч шенгенских виз (на 10,2% больше, чем годом ранее). Около трех четвертей заявлений на визы россияне подают в консульства Франции, Испании и Италии.

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